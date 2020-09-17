الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسى جديد

وكان الدولار الأمريكى قد شهد فى الساعات المتأخرة من ليلة أمس الأربعاء، ارتفاعًا نسبيًا أمام العملة التركية، وسجل 7.51 ليرة، بينما كان صباح أمس 7.49 ليرة، وحقق صباح اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل إلى 7.54، بينما ارتفع سعر صرف اليورو أيضًا ووصل صباح اليوم إلى 8.86 ليرة تركية.
وتأثرت العملة التركية هذا الأسبوع بخفض موديز لتصنيف تركيا الائتمانى وفقدت الليرة 21 % من قيمتها هذا العام، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وخفضت موديز تصنيف تركيا إلى B2 من B1 آواخر الأسبوع الماضى وحذرت من أزمة اقتصادية أعمق، مشيرة إلى أن نقاط الضعف الخارجية لتركيا ستسفر على الأرجح عن أزمة فى ميزان المدفوعات وإن هوامش الأمان المالى تتآكل.
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