تحذير مخيف من منظمة الصحة العالمية حول طفرة كورونا

أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرًا من معدلات "مقلقة" لانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد في أوروبا بعد أن ارتفعت فيها وتيرة الإصابات في فرنسا وألمانيا وغيرها وإسبانيا بشكل يشكل خطرًا كبيرًا لاقتراب موجة وبائية جديدة.

وارتفع عدد الفرنسيين الذين يعالجون في وحدات العناية المركزة لـ COVID-19 لليوم العشرين على التوالي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 803 حالة ، بينما كان عدد الحالات اليومية الجديدة ثالث أعلى رقم مسجل.

وأبلغت السلطات الصحية الفرنسية عن 9784 إصابة جديدة أقل بقليل من 10561 حالة إصابة يومية على الإطلاق وصلت إليها فرنسا يوم السبت، ليصل العدد التراكمي للحالات إلى 404888 وهو ثاني أعلى رقم في أوروبا الغربية بعد إسبانيا.

ويقول البروفيسور فيليب نولان رئيس المجموعة الاستشارية الأيرلندية للنمذجة الوبائية: "يبدو أن أعداد الحالات تتزايد بشكل كبير ومن المرجح أن تتضاعف كل 10 إلى 14 يومًا إذا لم يتحرك كل واحد منا على الفور لكسر سلاسل انتقال الفيروس".

كما حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية كاريسا إتيان من أن أمريكا اللاتينية في خطر محدق مع ارتفاع الإصابات.

وحذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية كاريسا إتيان من إن أمريكا اللاتينية بدأت في استئناف الحياة الاجتماعية والعامة الطبيعية في وقت لا تزال فيه جائحة كوفيد -19 تتطلب تدخلات كبيرة للسيطرة عليه.

وفي حديثها خلال إحاطة افتراضية من واشنطن مع مديري منظمة الصحة للبلدان الأمريكية الآخرين ، قالت إيتيان إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة الحدودية بين كولومبيا وفنزويلا زادت عشرة أضعاف في الأسبوعين الماضيين.

وقالت إن معدلات الوفيات آخذة في الارتفاع في مناطق من المكسيك ، ونرى اتجاهات مماثلة في الإكوادور وكوستاريكا وبوليفيا، هذا بخلاف البرازيل الثالثة عالميًا بعد أمريكا والهند.

وأبلغت الهند الآن عن أكثر من خمسة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا ، وهي الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تبلغ عن العديد من الحالات.

وتم تشخيص ما يقرب من 30 مليون شخص حول العالم بـ COVID-19، بينما توفي 937543 شخصًا ، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وتعافى أكثر من 20 مليون شخص من المرض.