نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن عدوى كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من معدلات مقلقة لانتقال عدوى كورونا في أوروبا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد حثت منظمة الصحة العالمية دول العالم على الإسهام بصورة أكبر في مساعي تطوير وإنتاج الأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19" والوسائل الخاصة بتشخيص الإصابات به.

وأشار المدير العام للمنظمة، ﺗﻳدروس أدﻫﺎﻧوم ﻏﻳﺑرﻳﺳوس، أثناء فعالية نظمت بواسطة الفيديو، إلى أن منظمته قد أطلقت مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة "كوفيد-19" (ACT-Accelerator) بهدف دعم البحوث في مجال تطوير اللقاحات والأدوية المضادة للوباء ووسائل تشخيصه.

وتابع: "نحتاج على نحو سريع إلى توسيع دائرة الاختبارات السريرية ورفع قدرات الإنتاج وإصدار التراخيص والتنظيم، كي تصل هذه المنتجات إلى الناس وتبدأ بإنقاذ الأرواح".

وسجل في العالم حتى اليوم أكثر من 27.9 مليون إصابة بفيروس كورونا، منها أكثر من 904 ألف حالة وفاة، حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.