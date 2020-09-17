نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور جديد لسيف الإسلام القذافي بغرب ليبيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - رصدت مواقع ليبية، مشاهد لتعليق صور سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، على جدران مؤسسات ببعض المدن بغرب البلاد.
وظهرت صور سيف الإسلام، على واجهة مستشفى قروي بمدينة الجميل، الواقعة إلى الغرب من العاصمة طرابلس.
وكما عُلقت صور لسيف الإسلام ولوالده، الراحل معمر القذافي، على جدران إحدى المدارس في مدينة الخمس، الواقعة إلى الشرق من طرابلس.
ونشرت مواقع التواصل الإجتماعي، مؤخرا مقاطع فيديو مشابهة، ظهرت فيها صور سيف الإسلام وقد علّقها أنصاره على جانب طريق سلايع في العاصمة طرابلس، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظهور جديد لسيف الإسلام القذافي بغرب ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.