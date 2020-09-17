مفاجأة.. كومان ليس مدربا رسميا لبرشلونة!

قد يكون الخبر مفاجئا للكثيرين، لكنه حقيقي، فالمدرب الجديد لبرشلونة، رونالد كومان، لم يحظ بعد باعتراف رسمي من الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن كومان لن يتواجد على مقاعد برشلونة في أي مباراة رسمية حتى الآن، كما أنه لن يكون حاضرا في المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني.

وأضافت أن السبب يعود إلى أن إدارة الفريق الكتالوني لم تتوصل بعد لاتفاق مع المدرب السابق كيكي سيتين لتسوية وإنهاء عقده.

وتابعت "بما أن برشلونة لم ينه خدمة سيتين، فإن الاتحاد الإسباني للعبة لن يكون بمقدوره معالجة الأوراق الخاصة بتعيين كومان"، وهو ما يعني أن المدرب الهولندي لم ينل بعد اعترافا رسميا من الجهاز الوصي على كرة القدم في إسبانيا.

وفي أغسطس الماضي، أعلن برشلونة تعيين المدير الفني الهولندي كومان، لتدريب الفريق الأول، بديلا للمدرب المقال كيكي سيتين.

وقال برشلونة بموقعه على الإنترنت إنه ارتبط بعقد مع لاعبه السابق حتى 30 يونيو 2022.

وأقال "البارصا" سيتين بعد 7 أشهر في منصبه، عقب الهزيمة المدوية بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، والخروج من الموسم دون أي لقب.