عاجل.. مقاتلة روسية تعترض قاذفتين أمريكيتين فوق بحر بيرنج

قال المركز الوطنى التابع لوزارة الدفاع الروسية، إن وسائل مراقبة المجال الجوى التابعة للجيش الروسى رصدت اليوم هدفين فوق المياه الدولية ببحر بيرنج كانا متجهين نحو حدود البلاد.

وأقلعت مقاتلة من طراز "ميج-31" تابعة لأسطول المحيط الهادئ بمهمة تحديد هذين الهدفين ومنعهما من خرق الحدود.

وتبين أن الهدفين هما قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز "بى-1 بى"، وواكبتهما المقاتلة الروسية حتى تم ابتعادهما عن الحدود، ثم عادت إلى قاعدتها.

وشدد البيان على أن المقاتلة الروسية نفذت مهمتها بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية للملاحة الجوية.