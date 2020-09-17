مقاتلة روسية تعترض قاذفتين أمريكيتين فوق بحر بيرنغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الخميس/، اعتراض مقاتلة تابعة لها قاذفتين أمريكيتين اقتربتا من الحدود الشمالية-الشرقية للبلاد فوق بحر بيرنغ.
وذكر المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن وسائل مراقبة المجال الجوي التابعة للجيش الروسي رصدت اليوم هدفين فوق المياه الدولية ببحر بيرنغ كانا متجهين نحو حدود البلاد.
وأقلعت مقاتلة من طراز "ميج-31" تابعة لأسطول المحيط الهادئ بمهمة تحديد هذين الهدفين ومنعهما من خرق الحدود.
وتبين أن الهدفين هما قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز "بي-1 بي"، وواكبتهما المقاتلة الروسية حتى تم ابتعادهما عن الحدود، ثم عادت إلى قاعدتها.
وشدد البيان على أن المقاتلة الروسية نفذت مهمتها بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية للملاحة الجوية.
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