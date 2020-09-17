عداد كورونا.. الكويت تسجل 4 وفيات و825 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 825 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما سجلت الصحة الكويتية 4 حالات وفيات جديدة خلال الساعات الماضية بعد إصابتهم بــ كوفيد 19.



ويُشار الى أن وزارة الصحة الكويتية كانت سجلت اليوم الخميس 724 إصابة من مرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن ارتفعت إلى 87911.