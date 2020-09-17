نقيب الأطباء في لبنان: عدد المصابين بـ كورونا داخل سجن رومية يتخطى 200 حالة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا داخل سجن رومية تخطى عتبة الـ 200 حالة.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، دعا نقيب الأطباء شرف أبو شرف الى التسريع بالمحاكمات للتخفيف من عدد السجناء في سجن رومية، وخصوصا في ظل جائحة كورونا.

وكشف أبو شرف أن هناك أكثر من 200 حالة مثبتة بكورونا في سجن رومية، لافتا الى أن المشكلة تكمن في عدم تعاون السجناء وعدم التزامهم بالتدابير الصحية.

وقال أبو شرف:" لم نتسلم شيئًا من المساعدات التي كنا ننتظرها من الدول ونتخوف من الوصول الى وضع يكون فيه كورونا أسوأ مما هو عليه الان ونطلب تجهيز المستشفيات الخاصة والحكومية."

وأضاف:"المستشفيات الميدانية لا لزوم لها ولا تفي بالغرض بحال تفاقمت حالات الاصابة".