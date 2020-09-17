السفير الأمريكي بالعراق: الهجمات الصاروخية ضد سفارتنا تهدف لتقويض سلطة الكاظمي

قال السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، اليوم الخميس، إن الهجمات الصاروخية ضد السفارة الأمريكية وقوات التحالف الدولي تهدف إلى تقويض سيادة الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي.

وأوضح تولر - في تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية - أن السفارة الأمريكية تناقش مع الحكومة العراقية هذه الهجمات من أجل ضمان توفير الحماية وردع مطلقيها، مؤكدا أن وجود الولايات المتحدة في العراق لدعم الحكومة في فرض سيادتها وفرض القانون.

وأضاف "لا نسعى لوجود أمريكي دائم في العراق ونعمل على تقليص هذا الوجود عندما تتوفر الظروف المناسبة"

يأتي تصريح السفير الأمريكي بالتزامن مع تكرار هجمات الكاتيوشا التي غالبا ما تستهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية، بالإضافة إلى محاولة استهداف قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية، أو مصالح أمريكية في البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس /الأربعاء/ سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء على عمارة سكنية في مجمع القادسية.