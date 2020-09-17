سوريا تعيد تشغيل مطارها الدولي وتلغي الحجر الصحي للوافدين إليها

أعلنت مؤسسة الطيران المدني السوري عن إلغاء الحجر الصحي للسوريين العائدين من الخارج والوافدين إليها، وذلك مع إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي، مؤكدة أنه ستتم مراعاة أسس التباعد الاجتماعي.
وأفاد مدير المؤسسة السورية باسم منصور ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ ـ بأنه "تم إلغاء الحجر الصحي ضمن الأراضي السورية حين عودة السوريين، وإلغاء دفع مبلغ 200 دولار مقابل إجراء مسحة سريعة للكشف عن كورونا، وإنما يكتفى الآن بنتيجة اختبار كورونا للمسافر من الدولة التي جاء منها".
وأشار منصور إلى إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي برحلات ذهاب وعودة، بعد أن كانت تقتصر على رحلات إجلاء الرعايا السوريين من الخارج فقط، موضحا أن إعادة التشغيل ستكون بشكل تدريجي.
وأكد مدير المؤسسة السورية أنه "تم تجهيز المطار وتأمين كل الإجراءات الاحترازية، وجرى إعداد البروتوكول الصحي اللازم وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية".
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