بولندا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة مالية لتحقيق الاستقرار في بيلاروسيا

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، اليوم الخميس، إن بولندا تريد من الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة مالية لبيلاروسيا لا تقل عن مليار يورو (1.18 مليار دولار) كجزء من "خطة مارشال" لإعادة بناء البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

تشهد بيلاروسيا احتجاجات حاشدة منذ انتخابات 9 أغسطس، عندما قال الرئيس ألكسندر لوكاشينكو إنه فاز بأغلبية ساحقة. ورفض لوكاشينكو الدعوات لإجراء انتخابات جديدة واتخذ إجراءات صارمة ضد المحتجين وتلقى يوم الاثنين قرضا قيمته 1.5 مليار دولار من روسيا في بادرة دعم.

وقال مورافيكي بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الليتواني سوليوس سكفيرنيليس إن المساعدة المالية تشكل جزءًا من حزمة الدعم لبيلاروسيا التي سيقترحها في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة يومي 24 و25 سبتمبر. واضاف " يجب أن يكون الصندوق كبيرًا بالفعل.... يجب ألا يقل عن مليار يورو."

وأوضح مورافيكي إن صندوق النقد الدولي يمكن أن يساهم أيضًا في الصندوق، الذي يهدف إلى دعم عملة بيلاروسيا، وتحقيق الاستقرار في اقتصادها، والسماح للبلاد بالاقتراض من تلقاء نفسها.

