نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرض حظر تجول وإغلاق شامل شمال شرق إنجلترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بأن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أعلن رسميًا حظر التجول وإغلاقا شاملا في شمال شرق إنجلترا بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وكشف وزير الصحة البريطاني، أنه سيتم فرض قيود جديدة على نورثمبرلاند وتينيسايد الشمالية وتينيسايد الجنوبية ونيوكاسل أبون تاين وجيتسهيد وسندرلاند ومقاطعة دورهام.

وقال الوزير البريطاني، إن القيود الجديدة ستشمل عدم الاختلاط بين الأسر وحظر التجول في الساعة 10 مساءً في المطاعم وأماكن الترفيه، مؤكدًا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الجمعة.

وقد أعلنت هيئة الصحة العامة البريطانية تسجيل 2،621 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن هيئة الصحة العام البريطانية اليوم الإثنين قولها: إن حصيلة الإصابات بكوفيد 19 في المملكة المتحدة بلغت 371،125 حالة.

وأضاف، أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بالفيروس التاجى خلال الساعات الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 41،637 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 29,364 مليون إصابة، بينهم أكثر من 931 ألف حالة وفاة، وأكثر من 21,179 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.