الأمن الوقائي يثني أردنيا هدد بإحراق نفسه امام وزارة الثقافة - صورة وتغريدة

دوت الخليج :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في الامن الوقائي ومديرية شرطة وسط عمان حول قيام احد الاشخاص بنشر منشورات هدد خلالها باشعال النار بنفسه امام وزارة الثقافة .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى التحرك للمكان على الفور وعند وصول ذلك الشخص وكان يحمل مادة بترولية معه للمكان تمكنت كوادر الامن الوقائي من ثنيه عند ذلك واصطحابه للمركز الامني المختص.

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