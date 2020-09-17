- 1/3
- 2/3
- 3/3
دوت الخليج :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في الامن الوقائي ومديرية شرطة وسط عمان حول قيام احد الاشخاص بنشر منشورات هدد خلالها باشعال النار بنفسه امام وزارة الثقافة .
واضاف الناطق الاعلامي انه جرى التحرك للمكان على الفور وعند وصول ذلك الشخص وكان يحمل مادة بترولية معه للمكان تمكنت كوادر الامن الوقائي من ثنيه عند ذلك واصطحابه للمركز الامني المختص.
صورة :
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمن الوقائي يثني أردنيا هدد بإحراق نفسه امام وزارة الثقافة - صورة وتغريدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.