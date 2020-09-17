أخبار اليمن : إصابة امرأة بخروقات قوى العدوان في الحديدة

إصابة امرأة بخروقات قوى العدوان في الحديدةواصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة ما أدى إلى إصابة امرأة، وشن الطيران 34 غارة على أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 93 خرقاً بينها سبع غارات لطيران تجسسي مقاتل على الدريهمي وتحليق خمس طائرات حربية في أجواء المدينة وكيلو 16 والمنظر و ست طائرات تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية والفازة.

وارتكبت قوى العدوان 12 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لأكثر من 80 صاروخاً وقذيفة مدفعية و 86 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر إصابة امرأة بجروح نتيجة صاروخ كاتيوشا أطلقه الغزاة وأدواتهم على منزلها في قرية المنقم بمديرية الدريهمي، في حين قصفت طائرات تجسسية بأكثر من 5 قذائف مدينة الدريهمي .

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن غارة على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وأربع غارات على جمارك حرض وثلاث غارات على منازل المواطنين في منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة.

وأشار المصدر إلى أن الطيران شن في محافظة مأرب خمس غارات على مديرية مجزر، وأربع غارات على مديريتي مدغل وصرواح، وست غارات على مديرية الجوبة، كما شن أربع غارات على مديرية رحبة وغارة على مديرية ماهلية.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ست غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.