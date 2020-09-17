ليفربول يقترب من حسم صفقة تياغو ألكانتارا

اقترب ليفربول الإنجليزي كثيرا من حسم صفقة ضم تياغو ألكانتارا من فريقه بايرن ميونيخ الألماني، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وارتبط اسم الدولي الإسباني بقوة بالدوري الإنجليزي، بعدما قال بشكل صريح إنه لن يجدد عقده مع الفريق البافاري.
وذكرت الصحيفة أن إدارة ليفربول قدمت عرضا قيمته 20 مليون جنيه إسترليني (قد تصل إلى 25 مع احتساب المكافآت)، مقابل عقد مدته 4 أعوام، سيحمل خلالها تياغو القميص رقم 6.
وأوضح المصدر أن المفاوضات بين مسؤولي الفريقين بدأت، وأنها تسير في "اتجاه واحد"، أي إتمام الصفقة.
وتحدث مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، في أكثر من مناسبة عن تياغو، قائلا إنه "لاعب رائع وسيسعد بالتوقيع معه".
ومن المتوقع أن ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما مع فريقه الألماني في أواخر موسم 2020-2021.
وتوج ألكانتارا مع البايرن بلقب الدوري سبع مرات والكأس أربع مرات وخاض بقميصه أكثر من 231 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله إلى صفوفه عام 2013 من برشلونة الإسباني.
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