خرج عن السيطرة.. الأمم المتحدة: اللقاح لن يوقف انتشار فيروس كورونا

وقال جوتيريش، في مؤتمر صحفي: "جائحة كوفيد -19 أزمة لا تشبه أي أزمات في حياتنا. نقترب من تخطي حاجز المليون وفاة بسبب الفيروس. هذا الوباء هو التهديد الأول للأمن العالمي".
وعن اللقاحات المضادة للفيروس، تابع جوتيريش: "الكثيرون يعولون على اللقاح لكنه بحد ذاته لن يوقف انتشار الجائحة".
وأضاف: "يجب النظر للقاح على أنه منفعة عامة عالمية، لأن الفيروس لا يعرف الحدود. نحن بحاجة إلى لقاح معقول التكلفة ومتاح للجميع".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق استخدام الأدوات المتوفرة والجديدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة المرض وتوفير العلاج المنقذ للحياة، خاصة خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 29 مليونا و900 ألف حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 941 ألف حالة.
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