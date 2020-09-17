بعد تفجير مرفأ بيروت.. حقيقة حريق مطار رفيق الحريري

نفت وسائل إعلام لبنانية، صحة إندلاع النيران في مطار رفيق الحريري ببيروت حيث أكد الموقع أنه لا صحة لما يشاع.
وذكر موقع القوات اللبنانية ان الدخان المتصاعد سببه عطل في أحد المولدات التابعة لشركة طيران الشرق الاوسط الموجود خارج المطار.
وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا مقطع فيديو لتصاعد الدخان من مطار رفيق الحريري الدولي بلبنان.
ويُشار الي ان الفترة الماضية كانت قاسية علي لبنان واللبنانيين بعد تفجيرات مرفأ بيروت التي تسبب في مقتل العشرات وجرح وفقدان الآلآف بالإضافة الي الحريق الذي نشب في أحد عنابر المرفأ.
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