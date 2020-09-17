الصحة السعودية تعلن تسجيل 593 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 593 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأوضحت الصحة السعودية أن إجمالي الإصابات في المملكة منذ تفشي الجائحة وحتى الآن ارتفع إلى 328144 حالة. وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 1203 حالات تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 307207 حالات. وكشفت "الصحة" عن تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4399 حالة وفاة. وأفادت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 16538 والحالات الحرجة 1180 حالة.

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