بعد ولي العهد.. وزير الداخلية البحريني يتطوع لإجراء التجارب السريرية للقاح كورونا

وتطوع ولي العهد البحريني والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سلمان بن حمد آل خليفة، في التجارب السريرية الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد.
ونشرت وزارة الصحة البحرينية على حسابها بموقع "تويتر"، صورة لولي العهد البحريني وهو يتطوع في التجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا.
وتجري هذه التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شركة G42، وتتمحور حول الفعالية والمناعة المكتسبة من اللقاح المطور من قبل شركة سينوفارم الصينية، بعد أن تمت الموافقة على الدراسة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ووزارة الصحة.
وتستمر مدة المشاركة في التجربة حوالي شهرين، وقد تمتد فترة المتابعة إلى 12 شهرا.
وفي وقت سابق، تطوع وزير المالية والاقتصاد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في التجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا (كوفيد-19).
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