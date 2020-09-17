حتى لو تم إنتاجه.. لن يكون هناك علاج لكورونا لأغلب دول العالم لهذا السبب

كشفت منظمة أوكسفام غير الحكومية في تقرير لها أن الدول الغنية حجزت أكثر من نصف الجرعات للقاحات فيروس كورونا المستجد، على حساب بقية دول العالم، ما يعني إنه في حالة وجود لقاحات فلن يحصل عليه الكثير من مواطني الدول النامية ومواطنين أكثر بالدول الفقيرة.

وأحصت المنظمة أن هذه البلدان، التي تمثل 13 في المائة من سكان العالم، قد اشترت بشكل مسبق نصف الجرعات المستقبلية من لقاحات «كوفيد - 19».

وتعمد هذه البلدان إلى التزود كإجراء وقائي من عدة شركات مصنعة متنافسة، على أمل أن يكون أحد اللقاحات على الأقل فعالًا.



اتبعت العديد من الدول الغنية، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، نهج الولايات المتحدة التي وقعت عدة عقود مع المختبرات لضمان الحصول على أولى الجرعات المتاحة.

وأشارت منظمة أوكسفام إلى أنه تم بالفعل توقيع عقود مع خمس شركات مصنعة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للحصول على 5.3 مليار جرعة، منها 51 في المائة للبلدان المتقدمة.

وقد تم تخصيص الباقي للدول النامية، منها الهند وبنجلاديش والصين والبرازيل وإندونيسيا والمكسيك، بحسب منظمة أوكسفام.