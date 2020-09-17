نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تعلن تسجيل 176 وفاة و2815 إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الخميس، تسجيل 176 وفاة و2815 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية، ارتفع عدد الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 23808 حالات وفاة، وبلغ عدد المصابين 413149 مصابا حتى الآن.
وكشفت الصحة الإيرانية، أن 848 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.
وأعلنت أن 28 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، منها 13 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و15 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.
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