نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إذا نجح العلماء في العثور على لقاح.. من سيحصل عليه أولاً؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إنه إذا نجح العلماء في صنع لقاح لفيروس كورونا فلن يكون هناك ما يكفي للتغلب عليه.

وذكرت الصحيفة، أن المعامل البحثية وشركات الأدوية تقوم بإعادة كتابة كتاب القواعد في الوقت المستغرق لتطوير واختبار وتصنيع لقاح فعال.

يتم اتخاذ خطوات غير مسبوقة لضمان نشر اللقاح عالميًا، لكن هناك مخاوف من أن تفوز الدول الأكثر ثراءً بالسباق للحصول على واحدة، على حساب الأكثر ضعفًا.

إذن من سيحصل عليها أولًا، وكم سيكلف، وفي حالة حدوث أزمة عالمية، كيف نتأكد من عدم تخلف أحد عن الركب؟

عادة ما تستغرق اللقاحات لمكافحة الأمراض المعدية سنوات لتطويرها واختبارها وإيصالها، وحتى ذلك الحين، فإن نجاحهم غير مضمون.

حتى الآن، تم القضاء تمامًا على مرض معدي بشري واحد - الجدري - واستغرق ذلك 200 عام.

أما البقية - من شلل الأطفال إلى التيتانوس والحصبة والنكاف والسل - فنحن نعيش مع أو بدون التطعيمات.

متى يمكن أن نتوقع لقاح فيروس كورونا؟

تجري التجارب بالفعل على آلاف الأشخاص لمعرفة اللقاح الذي يمكن أن يقي من Covid-19، وهو مرض الجهاز التنفسي الناجم عن فيروس كورونا.

يتم تقليص العملية التي تستغرق عادة من خمس إلى عشر سنوات، من البحث إلى التسليم، إلى شهور، في غضون ذلك، يتم توسيع نطاق التصنيع - حيث يخاطر المستثمرون والمصنعون بمليارات الدولارات ليكونوا مستعدين لإنتاج لقاح فعال.

وتقول روسيا إن التجارب على لقاح Sputnik-V أظهرت علامات على استجابة مناعية لدى المرضى وسيبدأ التطعيم الشامل في أكتوبر.

وتقول الصين إنها طورت لقاحًا ناجحًا يتم توفيره لأفراد جيشها، لكن أثيرت مخاوف بشأن السرعة التي تم بها إنتاج اللقاحين.

لم يتم تضمين أي منهما في قائمة منظمة الصحة العالمية للقاحات التي وصلت إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية - وهي المرحلة التي تتضمن اختبارًا أكثر انتشارًا على البشر.

يأمل بعض هؤلاء المرشحين البارزين في الحصول على الموافقة على لقاحهم بحلول نهاية العام - على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية قالت إنها لا تتوقع رؤية لقاحات واسعة النطاق ضد Covid-19 حتى منتصف عام 2021.

وتعمل شركة تصنيع الأدوية البريطانية AstraZeneca، الحاصلة على ترخيص لقاح جامعة أكسفورد، على تكثيف قدرتها التصنيعية العالمية ووافقت على توريد 100 مليون جرعة إلى المملكة المتحدة وحدها وربما ملياري جرعة على مستوى العالم - في حالة نجاحها.

توقفت التجارب السريرية هذا الأسبوع بعد أن اشتبه أحد المشاركين في رد فعل سلبي في المملكة المتحدة.

Pfizer وBioNTech، اللتان تقولان إنهما استثمرت أكثر من مليار دولار في برنامج Covid-19 لتطوير لقاح mRNA، تتوقعان أن تكونا جاهزين للحصول على شكل من أشكال الموافقة التنظيمية في وقت مبكر من أكتوبر من هذا العام.

في حالة الموافقة، فإن ذلك يعني تصنيع ما يصل إلى 100 مليون جرعة بنهاية عام 2020 وربما أكثر من 1.3 مليار جرعة بحلول نهاية عام 2021.

هناك حوالي 20 شركة أدوية أخرى تجري تجارب سريرية.

لن تنجح جميعها - عادةً ما تكون حوالي 10٪ فقط من تجارب اللقاحات ناجحة.

الأمل هو أن التركيز العالمي والتحالفات الجديدة والهدف المشترك سوف يزيد من الاحتمالات هذه المرة.

وتقوم الحكومات بالتحوط في رهاناتها لتأمين اللقاحات المحتملة، حيث تعقد صفقات لملايين الجرعات مع مجموعة من المرشحين قبل اعتماد أي شيء رسميًا أو الموافقة عليه.

ووقعت حكومة المملكة المتحدة، على سبيل المثال، صفقات بمبالغ لم يتم الكشف عنها لستة لقاحات محتملة لفيروس كورونا قد تثبت نجاحها أو لا تثبت.

كما تأمل الولايات المتحدة في الحصول على 300 مليون جرعة بحلول يناير من برنامجها الاستثماري لتسريع مسار لقاح ناجح.

حتى أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) نصحت الولايات بالاستعداد لطرح لقاح في وقت مبكر من 1 نوفمبر.

ولكن ليست كل البلدان في وضع يمكنها من القيام بالمثل.

وتقول منظمات مثل منظمة أطباء بلا حدود، التي غالبًا ما تكون في الخطوط الأمامية لتقديم اللقاحات، إن عقد صفقات متقدمة مع شركات الأدوية يخلق "اتجاهًا خطيرًا لقومية اللقاحات من قبل الدول الغنية".

وهذا بدوره يقلل من المخزونات العالمية المتاحة للفئات الضعيفة في البلدان الفقيرة.

في الماضي، ترك سعر اللقاحات المنقذة للحياة البلدان تكافح من أجل تحصين الأطفال بشكل كامل ضد أمراض مثل التهاب السحايا، على سبيل المثال.

وتقول الدكتورة ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والمسؤولة عن الوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية، إننا بحاجة إلى ضمان السيطرة على تأميم اللقاحات.

"وسيكون التحدي هو ضمان الوصول العادل - أن جميع البلدان لديها إمكانية الوصول، وليس فقط أولئك الذين يمكنهم دفع المزيد".