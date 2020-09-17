أخبار اليمن : تشييع جثمان فقيد الوطن اللواء المنصوري بالبيضاء

تشييع جثمان فقيد الوطن اللواء المنصوري بالبيضاءشُيع اليوم بمديرية الشرية في محافظة البيضاء جثمان فقيد الوطن ومحافظ البيضاء وعضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام اللواء علي محمد المنصوري، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وخلال التشييع، الذي تقدمه وكلاء محافظة البيضاء والقيادات المحلية والتنفيذية والعسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية وعدد من قيادات وأعضاء المؤتمر في بمديرية الشرية بمحافظة البيضاء، أشاد المشيعون بالمواقف الوطنية لمحافظ البيضاء علي المنصوري في مواجهة العدوان ومرتزقته.

ولفتوا إلى أن الفقيد كان قياديا صامداً في مختلف الميادين، وربط بين العمل الإداري والمحلي والتنموي وبين العمل الجهادي، وتقدم الصفوف الأمامية في جبهات العزة في مواجهة العدوان.

وأكدوا أن الوطن خسر برحيله أحد القيادات المخلصة والشجاعة .. لافتين إلى دوره البارز في التحشيد لرفد الجبهات في مواجهة العدوان ومرتزقته بالإضافة إلى دوره في خدمة المحافظة تنمويا وخدميا خلال فترة عمله.

