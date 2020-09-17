فيديو.. السعودية تستعد لأكبر عرض جوي لليوم الوطني

تستعد الهيئة العامة للترفيه في المملكة السعودية ، لإطلاق عدد من الفعاليات التي تشارك بها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، ومن بينها أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق.

وذكرت الهيئة العامة للترفيه في موقعها الإلكتروني، أنه "بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة، تركي آل الشيخ، وتحت شعار (همة حتى القمة)، تستعد الهيئة لإطلاق عدد من الفعاليات التي تشارك بها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، في مناطق عدة من المملكة".

وأضافت أن الاحتفالات الوطنية "التي تجسد قيم التلاحم والولاء للشعب السعودي"، تضم عروضا جوية متنوعة تشارك فيها نحو 60 طائرة عسكرية وأخرى مدنية، في أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق.

وأضافت: "سيكون الجمهور على موعد مع مشاهدة العرض الذي سيقام في الـ23 من سبتمبر على شاشة القناة السعودية عند الرابعة عصرا، كما تتضمن الفعاليات عروضا للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع مختلفة، سيتم إطلاقها لترسم لوحة إبداعية احتفالية بالذكرى الغالية لليوم الوطني".

كما أطلقت الهيئة مبادرة احتفالية تحت مسمى "ننشد للوطن"، حيث يشارك الجمهور من خلال وسم (#ننشد_للوطن) بفيديو شخصي وهم يؤدون النشيد الوطني، ليتم الاختيار وإنتاج عمل فني شامل يعكس روح المشاركة الوطنية.

وكان قد أعلن سابقا عن إقامة عدد من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن في المملكة والعالم العربي، وذلك في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري.