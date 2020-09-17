رئيس قبرص : نحتاج موقفا أوروبيا قويا ضد استفزازات تركيا

وقال الرئيس القبرصى، خلال اتصاله، نحتاج موقفا أوروبيا قويا ضد استفزازات تركيا.
وكان رئيس المجلس الأوروبى، شارل ميشال، قد أعرب عن التزام الاتحاد الأوروبى بالدفاع عن حقوق قبرص فى خلافها مع تركيا حول حقوق التنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط.
ويدور خلاف بين تركيا واليونان وقبرص حول موارد النفط والغاز فى شرق البحر المتوسط.
وتصاعد الخلاف فى 10 أغسطس حين أرسلت تركيا سفينة "عروش ريس" لاستكشاف الغاز الطبيعى وسفنا حربية إلى المساحات المائية، التى تطالب بها اليونان، بينما تعتبرها أنقرة تابعة لها.
وعادت السفينة إلى السواحل التركية لإجراء أشغال روتينية عليها، بحسب أنقرة، لكن سفينة التنقيب التركية "يافوز" تواصل أعمالها فى المنطقة قبالة قبرص رغم الاحتجاجات الدولية.
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