يخلق تعاونا اقتصاديا.. ترحيب واسع في الهند باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

أثار اتفاق السلام التاريخي الموقع في واشنطن بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، ردود فعل إيجابية واسعة في الهند.

فقد كتب ماهيش ساشديف في موجز غرب آسيا وشمال إفريقيا، وهو أحد كبار المستعربين في الهند والسفير السابق في العديد من البلدان، أن اتفاق السلام هذا من شأنه أن يخلق تعاونا بين أكبر اقتصادين تقدمًا في العالم، في إشارة إلى الإمارات وإسرائيل.

ووصف ساشديف الاتفاقات بأنها "اتفاقات سلام مقابل سلام" وليس اتفاقات "أرض مقابل السلام".

ولفت شاشديف إلى أهمية قرار الإمارات قبل نحو ثلاثة أسابيع بإنهاء المقاطعة الرسمية لإسرائيل، بما في ذلك المنتجات الإسرائيلية. كان ساشديف متفائلًا بشأن آفاق التجارة الثنائية بين الإمارات وإسرائيل.

وفي مقابلة مع خبراء إقليميين، كتب براتيجيان داس في صحيفة تايمز أوف إنديا أن "التطبيع يمهد الطريق ليس فقط لمزيد من التعاون في شؤون الدولة، ولكن أيضا فيما يتعلق بفرص الأعمال، والسياحة، والطب، والتحديات البيئية، ومسائل أخرى مماثلة."

أشار المعلق ستانلي جوني في كتابه في The Hindu إلى أن وتيرة التقارب في الشرق الأوسط تتسارع في أعقاب قيادة الإمارات العربية المتحدة في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ذكرت وكالة الأنباء الهندية الأولى، برس ترست أوف إنديا من واشنطن، أن "الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل يمثل طفرة كبيرة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حيث تعمل إدارة ترامب في الولايات المتحدة على تسهيل التعاون بين الدول العربية وإسرائيل. "