طيران الإمارات تجهز وجبات تناسب الشريعة اليهودية

أعلنت مجموعة "طيران الإمارات"، اليوم الخميس، نيتها تحضير وجبات كوشر المعدة وفقا للتقاليد الدينية اليهودية، وذلك بعد مرور يومين على توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.
وبحسب قناة "روسيا اليوم"، من المتوقع أن تبدأ شركة النقل الجوي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، ومقرها دبي، بتسيير رحلات إلى الدولة العبرية قبل نهاية العام الحالي، حسبما أعلن مسؤولون إماراتيون وإسرائيليون في وقت سابق.
وكانت "طيران الإمارات" تشتري وجبات كوشر من جهة خارجية، لكنها تنوي الآن انتاج هذه الوجبات من خلال شركة "الإمارات لتموين الطائرات" التابعة لها والتي تقوم بتموين طائراتها تحت مسمى "كوشر أرابيا".
وقالت "الإمارات لتموين الطائرات" في بيان إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة يديرها رئيس "المجلس اليهودي في الإمارات"، روس كريل، للحصول على شهادات من قبل جهات دينية يهودية تسمح بإنتاج هذه الوجبات.
وأوضح سعيد محمد، الرئيس التنفيذي لـ"الإمارات لتموين الطائرات" أنه "مع التطورات الأخيرة نتوقع أن ينمو الطلب على طعام الكوشر في الإمارات والمنطقة بسرعة"، مضيفا: "سنستكشف أيضا افتتاح مطاعم (للكوشر) في دبي ودول مجلس التعاون الخليجي".
يذكر أن إسرائيل وقعت يوم الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاقيتين مع كل من الإمارات والبحرين لتطبيع العلاقات.
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