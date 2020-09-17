التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مسيرة حوثية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حوثية على مدينة خميس مشيط السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حوثية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة خميس مشيط

ووقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، عبر الاتصال المرئي اليوم، ثلاث اتفاقيات مشتركة مع برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لصالح اليمن الشقيق، وتأتي ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2020 م، ووفق ما أعلنت عنه المملكة في مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد بالرياض عبر الاتصال المرئي مؤخرًا.

ووقع الاتفاقية الأولى مع برنامج الغذاء العالمي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعها عن البرنامج المدير التنفيذي السيد ديفيد بيزلي.

وتشمل الاتفاقية تقديم مساهمة المملكة العربية السعودية بمبلغ 138 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020 م، وسيجري بموجبها شراء وتوزيع 81,963 طنًا متريًا من دقيق القمح والزيوت النباتية والبقوليات والملح ومكملات غذائية وقائية وعلاجية وخليط القمح والصويا المدعم وبسكويت التمر وبسكويت عالي الطاقة ، لتوزيعها على الأفراد ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع المحافظات اليمنية، ويستفيد منها 8 ملايين و900 ألف شخص.