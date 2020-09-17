انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا

أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس عن أن حوالي 860 ألف أمريكي تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، بانخفاض طفيف عن الأسبوع السابق، حيث واصل سوق العمل المعاناة بعد ستة أشهر من انتشار جائحة فيروس كورونا
وقالت وزارة العمل في بيان صحفي: "في الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر، وكان الرقم المسبق للمطالبات الأولية المعدلة موسميًا 860.000".
وعدلت المطالبات في الأسبوع السابق حتى 5 سبتمبر إلى 893000.
وأظهرت المطالبات المستمرة للأسبوع الأخير الإيداعات من 12.63 مليون أمريكي ، بانخفاض عن رقم الأسبوع السابق البالغ 13.54 مليون.
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