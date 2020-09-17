46 شخصًا وكيانان مرتبطان بالاستخبارات.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة ضد إيران

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها فرضت عقوبات على 46 شخصًا وكيانين مرتبطين بالاستخبارات الإيرانية.

ومن جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في بيان إن "الولايات المتحدة مصممة على مواجهة الحملات الإلكترونية المصممة لتهديد الأمن وإلحاق الضرر بقطاع السفر الدولي".

وتسعى واشنطن منذ فترة، إلى إعادة فرض عقوبات على إيران وخاصة ما قبل الاتفاق النووي بنقضه، ما يعرف اصطلاحا باسم "سناب باك".

لكن من الناحية القانونية تواجه إدارة الرئيس ترامب صعوبات، بسبب انسحابها من الاتفاق، ما لا يمنحها شرعية إعادة فرض العقوبات.