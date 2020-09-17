الأردن تسجل 279 إصابة بكورونا وإغلاق منطقتين في الأغوار

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وقال جابر، خلال إيجاز صحفي، في دار رئاسة الوزراء، إن "الحالات المحلية توزعت ما بين 145 حالة في العاصمة عمان، و4 في الكرك، و94 في البلقاء، و5 في إربد، و18 في الزرقاء، وحالتان في معان، وحالة في كل من الطفيلة وجرش".
وأضاف: "تم تسجيل 66 حالة شفاء، وأجرت الوزارة 14849 فحصا مخبريا خلال الفترة ذاتها".
من جهته، قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، إنه "نظرا لسوء الحالة الوبائية في منطقة غور الصافي وغور المزرعة، فقد تقرر فرض حظر التجول الشامل في المنطقتين لأسبوعين، اعتبارا من يوم الأحد".
وأضاف، أنه "تم تفويض اللجنة الأمنية بفتح المنتجات اللازمة في المنطقة، لاستدامة الحياة للمواطنين"، موضحا أن "عمل شركة البوتاس مستمر في المنطقة".
وبلغ العدد الكلي لإصابات كورونا في الأردن 4131 حالة، وذلك وفقا لما أورددته وكالات الأنباء الأردنية.
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