أخبار اليمن : 6 أطعمة متوفرة في اليمن تفيد العلاقة الزوجية

6 أطعمة متوفرة في اليمن تفيد العلاقة الزوجيةيسعى الجميع إلى الحصول على الاستقرار في الحياة الزوجية، فهي اللبنة الأساسية لاستقرار المجتمعات وبناء أسرة سليمة وسعيدة. لكن الكثيرين لا يعلمون أن بعض الأطعمة يمكن أن تساهم أيضاً في تحسين الحياة الأسرية من خلال تعزيز العلاقة الزوجية.

ووفقاً لما ذكره موقع “healthline” الطبي المتخصص في الصحة والغذاء، تعتبر الحياة العاطفية بين الزوجين من اللبنات الأساسية لاستقرار الرابط الأسري وتماسك العائلة.

وأشارت عدة أبحاث علمية حول دور بعض الوجبات الغذائية في تعزيز الرابط العاطفي بين الزوجين.

يتواجد في المائدة اليومية عدة أصناف من شأنها أن تعزز الحياة العاطفية، بعضها في متناول الجميع ورخيص الثمن، وبعضها لا يتوقعه أحد، وهي:

اللحوم

أكد الموقع، على ضرورة دمج أنواع مختلفة من اللحوم في النظام الغذائي لتعزيز الصحة الجنسية لدى الزوجين. وأشارت إلى أن لحوم البقر والدجاج ولحوم الخنزير تحتوي على عناصر الكارنيتين والأرجينين والزنك، بالإضافة إلى “Carnitine” و “L-arginine” وهي من الأحماض الأمينية التي تحسن تدفق الدم.

المحار

يعلم الكثيرون عن المحار وخصائصه المميزة. لكن بحثاً مشتركاً أجري عام 2005 للجمعية الكيميائية الأمريكية أكد أن المحار والمأكولات البحرية والاسكالوب تحتوي على مركبات ترفع مستويات هرمون التستوستيرون والإستروجين، وهي أساس الحياة الزوجية السعيدة.

الأسماك

لفتت الدراسات إلى احتواء سمك السلمون على أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب، قد تكون الأسماك ذات اللحم الوردي، وكذلك التونة والهلبوت، هي المفتاح لتحسين حياتك العاطفية.

وتساعد أوميغا 3 في منع تراكم اللويحات في الشرايين، وبالتالي تحسين تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم.

استبدل الشوكولاتة بالمكسرات

يظن الكثيرون أن الشوكولاتة هي مفتاح قلوب الفتيات، لكن الموقع أكد أن الشوكولاتة لا يمكنها القيام بما تقوم به المكسرات. وأشار إلى أن الوجبة الأكثر صحية للحياة العاطفية من الشوكولاتة هي القليل من المكسرات. وأوضح الموقع، أن المكسرات مليئة بالزنك والأرجنين التي تعزز تدفق الدم، لذلك نصحت باستبدال الشوكولا بالكاجو والمسرات المختلفة والبذور مثل بذور اليقطين وبذور دوار الشمس والبندق والفول السوداني.

التفاح

تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيدًا، هذه المقولة صحيحة إلى حد ما، لكن التفاحة التي نشاهدها دائما على المائدة ولا نكترث لتناولها تحتفظ في داخلها بسر كبير.

كما يعد التفاح والتوت والكرز والبصل والعنب الغامق، من المواد الغنية بالكيرسيتين، وهي مادة مضاد للأكسدة، والفلافونويد والتي تقدم عددًا من الفوائد الصحية.

ويلعب الكيرسيتين دورًا رئيسيا في السيطرة على أعراض التهاب البروستات والتهاب المثانة الخلالي (IC)، ويعزز الدورة الدموية.

الثوم

هل حذرتك زوجتك من تناول الثوم؟ إذا، يجب عليها مراجعة معلوماتها، مع القليل من التضحية بسبب رائحته الكريهة. حيث أشارت الدراسات إلى أن الثوم من العلاجات الطبيعية لمرضى ارتفاع ضغط الدم ويساهم في الحد من ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب.

وتساعد الخصائص المضادة للتخثر على ضمان تدفق الكثير من الدم إلى أجهزة الجسم، وينصح خبراء الصحة الأزواج بتناوله بشكل دوري.* وكالات

