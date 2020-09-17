عاجل .. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 47 فردا وكيانا إيرانيا

كما أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مرتبطة بلبنان على شركتين وأحد الأفراد لصلتهم بحزب الله. وأكدت الخارجية الأمريكية، على أنها ستواصل فضح سلوك طهران، وفرض عقوبات على النظام الإيرانى حتى يبتعد عن أجندته المزعزعة للاستقرار.

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