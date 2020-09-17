رسميا .. إعلان حظر التجول فى شمال شرق بريطانيا

وسجلت بريطانيا أكثر من 374 ألف إصابة توفى منها 41 ألفا، فى حين تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 30 مليون إصابة حول العالم، فى حين يقترب عدد الوفيات من 950 ألف شخص، مع عدم ظهور أى بوادر على تباطؤ تفشى الوباء.

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