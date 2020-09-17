قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بيلاروسيا ستصبح أول دولة تتلقى لقاحًا روسيًا ضد فيروس كورونا.

وقالت زاخاروفا خلال إحاطة يوم الخميس إن "بيلاروسيا ستكون أول دولة تتلقى اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا".

وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في العالم 939 ألفًا؛ تم اكتشاف ما يقرب من 29.7 مليون حالة إصابة، وتعافى أكثر من 20.2 مليون من هؤلاء المرضى، وفقًا جامعة جونز هوبكنز في ماريلاند، التي تتعقب وتجمع البيانات من السلطات الوطنية والمحلية ووسائل الإعلام ومصادر أخرى. ولا يزال لدى الولايات المتحدة أعلى عدد من الحالات في العالم، حيث بلغ عدد الحالات 6629880 حالة، بما في ذلك 196752 حالة وفاة و2525573 حالة تعافي. وزعم الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة يمكن أن تحصل على لقاح ضد فيروس SARS-CoV-2، وهو الفيروس المسبب لـ COVID-19 ، بحلول منتصف أكتوبر - قبل عدة أسابيع من الانتخابات الرئاسية في أوائل نوفمبر. وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب أيضًا إن الولايات المتحدة تستعد لتوزيع 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية عام 2020 ، بينما قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) إن الحكومة تخطط للبدء في توزيع 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المعتمد في بدون تكلفة في وقت مبكر من يناير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيلاروسيا أول دولة تتلقى لقاحا ضد فيروس كورونا من روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.