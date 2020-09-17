الأردن يسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال 24 ساعة، ليصبح أعلى معدل إصابات يومي في الاردن.

ودخلت اليوم، الخميس قرارات تعليق دوام غالبية طلبة المدارس وتحويل نظام الدراسة إلى التعليم عن بعد، وإغلاق المساجد والكنائس، وصالات المطاعم والمقاهي في الأردن، لمدة 14 يوما، حيز التنفيذ.

جاءت هذه القرارات الحكومية العاجلة بعد الارتفاع الكبير في أعداد إصابات كورونا المحلية بشكل غير مسبوق.

كما شملت القرارات الأردنية القاسية والتي تدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم، فرض عقوبات مشددة على مقيمي حفلات الأفراح وبيوت العزاء ومنظمي التجمعات بجميع أشكالها وتوقيفهم مدة 14 يوما.

كما تقرر إغلاق الأسواق الشعبية في جميع محافظات المملكة 14 يوما.