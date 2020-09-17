أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" في نبأ عاجل منذ قليل بأن قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن، اعترضت طائرة مسيرة متفجرة أطلقت باتجاه المملكة في وقت سابق يوم الخميس.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الخميس، عن متحدث باسم التحالف قوله، إن الطائرة المسيرة أطلقت على أهداف مدنية في منطقة خميس مشير القريبة من الحدود مع اليمن.
وأضافت الوكالة أنه تم تدمير الطائرة بدون طيار.
وتعد هذه واحدة من عشرات الحوادث التي وقعت في المنطقة في وقت سابق من الشهر الجاري وسط استمرار الصراع العسكري بين القوات الحكومية والمعارضة السياسية الحوثية المسلحة في اليمن.
ويشن التحالف بقيادة السعودية غارات جوية منتظمة ضد مواقع الحوثيين بناء على طلب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، منذ مارس 2015.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوات التحالف تعترض طائرة متفجرة استهدفت الأراضي السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.