نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 50 فردا وكيانا إيرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، الخميس، معاقبة 50 فردا وكيانا إيرانيا وفرض العقوبات عليهم بزعم تورطهم في أنشطة القرصنة الإلكرتونية لصالح حكومة طهران.

وعبر تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إن العقوبات الجديدة تطال 47 فردا وكيانا إيرانيا لتورطهم في شبكة التهديد السيبرانية العالمية للنظام الإيراني.

وأضاف: "سنستمر في كشف النقاب عن سلوك إيران الشنيع ولن نتخلى عن حماية وطننا وحلفائنا من الهاكرز الإيرانيين".

وأكد بومبيو في تغريدة أخرى فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركتين مرتبطين بـ"حزب الله" اللبناني ومسؤول لبناني منخرط في "مخططات غير مشروعة"، محملا "حزب الله" المسؤولية عن "الاعتماد على الإثراء الذاتي الفاسد لتقديم أجندته في لبنان".

وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن حزمة العقوبات الجديدة المتعلقة بالملف الإيراني تطال شركة Rana و45 موظفا فيها بدعوى أنهم منخرطون في أنشطة مجموعة الهاكرز الإيرانية المعروفة بـ"APT39".