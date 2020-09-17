منصة بلدي و7 خطوات لإصدار رخصة فورية لبناء مستودعات واشتراطات أنشطة التزيين والحلاقة

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يبحث المواطنين مؤخراً خلال الساعات الأخيرة عن منصة بلدي والخدمات التي تقدمها التي يتم الاستفادة من خلالها، فقد أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال صفحتها الرسمية عن إجراءات إصدار رخصة بناء المستودعات الفورية، وذلك من خلال اتباع 7 خطوات لإتمام الإجراءات ونذكرها من خلال هذا المقال، وأكدت الشؤون البلدية أنه لطلب الخدمة يتم الدخول على الرابط الرسمي لـ وزارة الشؤون البلدية والقروية، خطوات وإجراءات الحصول على تصريح لإقامة فعالية عبر منصة بلدي، وقالت الشؤون البلدية عبر انفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر: أنه يمكن الحصول على تصريح إقامة فعالية من خلال الدخول إلى منصة بلدي واختيار خدمة تصريح إقامة فعالية وتعبئة بيانات الطلب.خطوات إصدار رخصة فورية لبناء المستودعات:
- الدخول إلى منصة بلدي
- اختيار خدمة تصريح إقامة فعالية
- تعبئة البيانات المطلوبة
- ملئ جميع البيانات
- طباعة الترخيص
- سداد الرسوم
- اعتماد الأمانة
أوضح الاستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية أن هناك بعض الأنشطة التي تعتمد على هذه الوزارة، ومنها الاشتراطات البلدية المحدثة لعدة نشاطات مختلفة أشار إليها الوزير، ومنها نشاط الحلاقة الرجالية والقواعد التنفيذية المحدثة لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي ضمن مشروع الوزارة، وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال للأنشطة التجارية في المملكة، وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات البلدية نشاط الحلاقة الرجالية تضمنت إضافة نشاط حلاقة الأطفال والتصريح بخدمة المنازل، كما ستدرج قوائم فحص للتقييم الذاتي ومراقبة الأنشطة بمنصة بلدي زيادة مستوى الشفافية وحماية كل من النشاط والمستثمر، وأكدت أن هذه الإضافات الجديدة تأتي في إطار حرصها على التسهيل على المستثمرين من خلال تقديم أكثر من خدمة في مكان واحد إضافة إلى توحيد الإجراءات وتيسيرها حيث تطمح الوزارة من خلال هذه التسهيلات إلى زيادة ونمو النشاط بشكل أسرع، ولفتت الوزارة النظر إلى أن القواعد التنفيذية المحدثة لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي شملت إضافة (7) أنشطة إضافية فيما يخص التزيين النسائي وهي كالتالى:
- الخياطة النسائية
- البيع بالتجزئة للعطورات ومستحضرات التجميل
- البيع بالتجزئة للكماليات واكسسورات الملابس
- الكماليات الأخرى ذات العلاقة بالنشاط
- أنشطة التصوير الفوتوغرافي
- محال تقديم المشروبات (الكوفي شوب)
- البيع بالتجزئة من خلال الأجهزة الآلية للخدمة الذاتية إضافة إلى التصريح بتقديم خدمات منزلية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منصة بلدي و7 خطوات لإصدار رخصة فورية لبناء مستودعات واشتراطات أنشطة التزيين والحلاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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