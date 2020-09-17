أخبار اليمن : سلاح الجو اليمني يستهدف مطار أبها الدولي

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سلاح الجو اليمني يستهدف مطار أبها الدولي

استهدف سلاح الجو اليمني المسير، مساء اليوم الخميس مطار أبها الدولي. سلاح الجو اليمني يستهدف مطار أبها الدولياستهدف سلاح الجو اليمني المسير، مساء اليوم الخميس مطار أبها الدولي. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن سلاح الجو المسير استهدف هدفاً عسكرياً مهماً في مطار أبها بطائرة نوع صماد 3 المُسيرة. وأكد أن الإصابة كانت دقيقة .. مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يأتي رداً على التصعيد الجوي لتحالف العدوان وحصاره المتواصل على الشعب اليمني .

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