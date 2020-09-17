السيسي يلتقي رئيس الكونغرس اليهودي العالمي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، الخميس، على استراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وأهمية تعزيز أطر التعاون الثنائي، لتطوير هذه العلاقات في جميع المجالات.
وشدد السيسي على ضرورة التعاون بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق بدفع جهود التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، ومواجهة خطر الإرهاب والفكر المتطرف.
من جانبه، أشاد لاودر بتميز العلاقات التي تجمع مصر والولايات المتحدة على مختلف الأصعدة، مثمنا جهود السيسي في "تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش المشترك".
وقال بيان صحفي للرئاسة المصرية، إن اللقاء تطرق إلى آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد السيسي على أهمية "دفع العمل الدولي في الوقت الراهن نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وفق ثوابت المرجعيات الدولية".
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