ظهور أدولف هتلر بين صفوف الشرطة الألمانية.. والسلطات تحقق

أعلن مسؤولون ألمان وقف 29 ضابطا عن العمل بعد أن تبادلوا صورا للزعيم النازي أدولف هتلر وقاموا بالتلاعب بصور اللاجئين في غرف الغاز.
واتهمت جهات التحقيق مجموعة الضباط، التي تضمنت رجالًا ونساء، باستخدام غرف الدردشة اليمينية المتطرفة حيث تم وضع صليب معقوف ورموز نازية أخرى، وفق ما نقلته شبكة سكاي.
وقال وزير داخلية ولاية شمال الراين الألمانية هربرت رول: "هذا الخبر أصاب الشرطة في جوهرها. إنه وصمة عار لشرطة ولاية نيو ساوث ويلز".
وأضاف أن التحقيق يتعلق بأكثر من 100 منشور من "النازيين الجدد المثير للاشمئزاز والعنصرية والمعادية للاجئين".
يأتي ذلك بعد أن واجهت الشرطة الألمانية والوكالات الأمنية الأخرى اتهامات بالفشل في التحرك لاكتشاف القوميين الذين يحتمل أن يكونوا عنيفين داخل صفوفها.
وصرح ممثلو ادعاء ألمان الشهر الماضي بأنهم يحققون مع ضابط شرطة متقاعد يشتبه في أنه أرسل رسائل بريد إلكتروني تهديد، موقعة باسم عصابة من القتلة النازيين الجدد، إلى شخصيات بارزة من أصول مهاجرة.
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