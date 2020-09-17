حزب الله خطر عالمي| أمريكا تفضح تخزينه نترات الأمونيوم بأوروبا

كشف منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، ناثان سيلز، أن حزب الله لا يزال يشكل خطرًا كبيرًا على أوروبا.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، قال المنسق إنه لا فرق بين الجناح العسكري لحزب الله وجناحه السياسي، مضيفا أن العالم بدأ يدرك حقيقة حزب الله.

ودعا الدول الأوروبية أن تحذوا حذو بريطانيا وألمانيا التي ادركت حقيقة هذا التنظيم.

وأشار سيلز إلى أن حزب الله منذ 2012 جمع نترات الأمونيوم في أوروبا وقام بنقلها عبر بلجيكا إلى فرنسا واليونان وايطاليا واسبانيا وايطاليا، موضحا أن سلطات بعض الدول عثرت على شحنات منها وأعدمتها.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على شركتين في لبنان وأحد الأفراد لصلاتهم بحزب الله، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الخزانة الأمريكية أدرجت كل من شركتي "أرش" و"معمار" واللبناني سلطان خليفة أسعد نائب رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" على قائمة العقوبات لعلاقته بـ "حزب الله".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قررت في وقت سابق، فرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين، على خلفية ضلوعهما في الفساد ودعمهما لحزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة الأمريكية منظمة إرهابية.