نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تسجل 2815 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في بيان لها اليوم الخميس، تسجيل 2815 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"،خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في إيران ارتفع إلى 413,149 حالة.

وأوضحت الصحة الإيرانية أنه تم تسجيل 176 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات 23,808 حالات وفاة، وأشارت إلى أن هناك 848 مصابًا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وأوضحت الصحة الإيرانية، أن 28 إقليمًا من أصل 31 ما تزال في وضع صحي خطير، منها 13 إقليمًا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و15 إقليمًا في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 30,170 مليون إصابة، بينهم أكثر من 947 ألف حالة وفاة، وأكثر من 21,905 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.