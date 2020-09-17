نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عريضة تقف في وجه الغنوشي للترشح لرئاسة حركة "النهضة" في المقال التالي
وأكد مسؤول في حركة النهضة، توقيع نحو 100 من قيادييها على العريضة، داعين الغنوشي إلى الالتزام بعدم التعديل على الفصل الحادي والثلاثين من النظام الداخلي للحركة، الذي ينص على أنه لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحركة لأكثر من دورتين متتاليتين.
ومن أبرز الأسماء الموقعة على العريضة، سمير ديلو، وعبد اللطيف المكي، وزبير الشهودي، ونورالدين العرباوي، وفتحي العيّادي، وعماد الحمامي، وغيرهم، وفقا لما أوردته شبكة "سكاي نيوز" بالعربية.
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