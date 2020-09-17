متحدث الاتحاد الأوروبي: التوتر في ليبيا يؤدي لعدم الاستقرار في دول الجوار (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - قال بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن التوتر في ليبيا يؤدي إلى عدم الاستقرار في دول الجوار.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج آخر الأسبوع المذاع على قناة صدى البلد، أن الموقف في ليبيا مزعج للغاية، لا سيما أنها قريبة من السواحل الأوروبية، موضحا أن هناك دول تقوم بإرسال إرهابيين إلى ليبيا وأسلحة بشكل غير شرعي.

وأشار بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إلى أن تأجيج الصراع في ليبيا ليس بنقل الإرهابيين فقط ولكن بنقل الأسلحة أيضًا، كاشفا أن هناك 600 تدخل عبر البحر تم رصدهم وإرسالها إلى الاتحاد الأوروبي.

وكشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنه من المحزن أن يصل هذا الوضع إلى ليبيا، مطالبا بضرورة حل الأزمة الليبية مع دعم عملية السلام في إطار الأمم المتحدة.

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قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، اليوم الخميس، إن بولندا تريد من الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة مالية لبيلاروسيا لا تقل عن مليار يورو (1.18 مليار دولار) كجزء من "خطة مارشال" لإعادة بناء البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

تشهد بيلاروسيا احتجاجات حاشدة منذ انتخابات 9 أغسطس، عندما قال الرئيس ألكسندر لوكاشينكو إنه فاز بأغلبية ساحقة. ورفض لوكاشينكو الدعوات لإجراء انتخابات جديدة واتخذ إجراءات صارمة ضد المحتجين وتلقى يوم الاثنين قرضا قيمته 1.5 مليار دولار من روسيا في بادرة دعم.

وقال مورافيكي بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الليتواني سوليوس سكفيرنيليس إن المساعدة المالية تشكل جزءًا من حزمة الدعم لبيلاروسيا التي سيقترحها في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة يومي 24 و25 سبتمبر. واضاف " يجب أن يكون الصندوق كبيرًا بالفعل.... يجب ألا يقل عن مليار يورو."

وأوضح مورافيكي إن صندوق النقد الدولي يمكن أن يساهم أيضًا في الصندوق، الذي يهدف إلى دعم عملة بيلاروسيا، وتحقيق الاستقرار في اقتصادها، والسماح للبلاد بالاقتراض من تلقاء نفسها.

