نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكويت تسجل 825 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي
وذكرت وزارة الصحة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9338 حالة.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 724 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من المرض 87911 حالة.
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