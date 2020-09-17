نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة الجزيرة القطرية تتلقى صفعة جديدة قوية بعد دفاعها عن إيران (فيديو) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قامت وزارة العدل الأمريكية، بتصنيف "منصة AJ+ " وكيلا لحكومة قطر، في دليل جديد على دعم قطر الإرهاب.
كما أمرت الوزارة المنصة بالتسجيل كوكيل أجنبي، وفي رسالة للوزارة قال "جاي برات"، رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات، إن شبكة الجزيرة الإعلامية والشركات التابعة لها تخضع لسيطرة وتمويل حكومة قطر، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية
وأكدت رسالة برات أن "أمير قطر"، يسيطر على الشبكة ويعين مجلس إدارتها، كما تساءل برات حول نشر AJ+ مقالات تدافع عن إيران وإرهابها، وكذلك مقالات تروج للتعاطف مع قطر وسياستها، لكن ماذا يعني التسجيل كوكيل أجنبي في أمريكا؟.
وسُن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في 1938 وجرى تحديثه في 1966، القانون يشترط على المسجلين فيه ممن يخدمون "مديرين أجانب" ويشاركون في أنشطة سياسية أو ما شابهها الإفصاح عن علاقاتهم بالإدارات الأجنبية مثل كشف الإيصالات والمدفوعات لدعم تلك الأنشطة، ويهدف القانون إلى تسهيل تقييم الحكومة والشعب لهذه الأنشطة.
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