خطوات فتح حساب بنك سامبا اون لاين | وشرط الحصول على تمويل ال500,000 ريال

سنتعرف في هذا المقال على خطوات فتح حساب بنك سامبا ، سواء للسعوديين أو للمقيمين الذين يعيشون على أراضي المملكة، وذلك عن طريق بعض الخطوات البسيطة التي تمكننا من امتلاك حساب جارٍ ببنك سامبا، وذلك الحساب سيوفر لك العديد من المزايا والخدمات مثل توفير فرص للحصول على قروض من البنك، وكذلك سهولة مزالة عمليات التداول الإلكتروني من خلال سامبا كابيتال، وتوفير التمويلات الشخصية التي يقدمها بنك سامبا والذي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

بنك سامبا

بنك سامبا هو أحد أهم البنوك السعودية التي تقع تحت مُسمى مجموعة سامبا المالية، والتي تأسست في عام 1980 من الميلاد، وكان لهذا البنك العديد من المشاريع الاستثمارية للمواطنين السعوديين، وكذلك القروض التمويلية للمقيمين وللوافدين، لذلك حظي هذا البنك بالاهتمام وكثرة اشتراك العملاء بحسابات جارية للاستثمار في بنك سامبا.

وقام البنك بالتوسع في تقديم القروض والتمويلات الشخصية لعملاءه، مثل قرض المتقاعدين الذي يتجاوز 300,000 ريال سعودي بأقل راتب، لذا سنتعرف على كيفية فتح حساب بنك سامبا ، للتمتع بخدمات البنك.

فتح حساب بنك سامبا

هناك عدد من الخطوات المطلوبة التي يمكننا من خلالها فتح حساب في البنك إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب للبنك، وذلك للحصول على الخدمات التي يقدمها البنك بكل سهولة، ولفتح حساب اتبع الآتي:

أولاً يجب الدخول على منصة سامبا.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن السعودي، أما بالنسبة للمقيم فيجب إدخال رقم الإقامة الخاصة به.

الوطنية الخاصة بالمواطن السعودي، أما بالنسبة للمقيم فيجب إدخال الخاصة به. أما في الخانة الثانية، فقم بإدخال رقم الجوال الخاص بك.

يتم استلام رسالة على جوالك الخاص، به كود التفعيل الخاص بحسابك.

بعد تأكيد كود التفعيل، قم بالضغط على “تسجيل”

وبذلك يكون قد تمكنت من امتلاك حساب في بنك سامبا، وبعد عدة أيام سيتم استلام رسالة للحصول على بطاقة الصرف الآلي الخاصة بالبنك، والتي يتم استلامها إما عن طريق بريدك الخاص، أو الذهاب لأقرب فرع من فروع البنك.

كما يمكن للقاصرين الذين لم يبلغوا سن 18 سنة أن يمتلكوا حساب جارٍ للقاصرين في بنك سامبا.

شروط فتح حساب بنك سامبا

هناك بعض الشروط التي أقرها البنك على المتقدمين للحصول على حساب جارٍ بالبنك،وتلك الشروط يجب توافرها جميعاً في العميل، والشروط هي:

يجب على المتقدم امتلاكه للهوية الوطنية، أو رقم الإقامة بالنسبة للمقيمين.

يجب توافر عنوان الإقامة بصورة صحيحة.

ألا يقل عمر المُتقدم عن 18 سنة، أو يمكن الحصول على حساب سامبا للقاصرين.

تمويل بنك سامبا

يقدم بنك سامبا تمويلات شخصية عديدة بعضها يتجاوز المليون ريال سعودي، وهناك تمويل شخصي يصل إلى 500,000 ريال سعودي، بشرط ألا يقل عمر المُتقدم عن 40 سنة،ليتمكن من الحصول على التمويل.

فروع بنك سامبا

بعد التعرف على كيفية فتح حساب بنك سامبا ، فسنذكر أماكن تواجد أفرع البنك للحصول على الخدمات مثل التمويل العقاري من بنك سامبا، حيث يوجد عدد كبير من فروع بنك سامبا المنتشرة في أراضي المملكة، والتي تُحدد مدة العمل فيها من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً، ولمعرفة أقرب فرع إليك اتبع الآتي:

أولا يتم الدخول إلى منصة بنك سامبا. اضغط على خدمة “الأفراد”. ثم قم بالنقر على أيقونة “القنوات البنكية”” الموجودة في المستطيل الأزرق على يمين الشاشة. ثم اختر “فروع البنك” حتي تتمكن من معرفة أي الفرع أقرب إليك.

أرقام بنك سامبا

يقدم بنك سامبا خدمة سامبا فون والتي يمكنك من خلالها التواصل بعملاء البنك مجاناً من خلال الرقم 8001242000 وسوف يتم الرد عليك فورياً.

وبذلك يكون قد تمكنا من ذكر طريقة فتح حساب بنك سامبا ، ثم تطرقنا إلى معرفة الشروط اللازمة لامتلاك حساب جارٍ بالبنك، مع توضيح أفرع البنك، والأرقام الخاصة بالتواصل مع عملاء البنك مجاناً.